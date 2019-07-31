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الحكم على هاني شاكر بالسجن دون علمه بسبب مطرب

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ذكر الفنان هاني الشاكر أن العمل في نقابة الموسيقيين صعب للغاية وليس بالأمر السهل كما توقع الكثيرون، وإن حصوله على هذا المنصب للسنوات الماضية أخذ من حياته الكثير، ولكن أعضاء مجلس النقابة هم من أصروا على حصوله على هذا المنصب عدة مرات ومشاركته في الانتخابات.

كما أشار الفنان هاني شاكر أن من ضمن المشاكل التي واجهته خلال حصوله على هذا المنصب هي  أنه قد تم الحكم عليه غياباً بالجن لمدة عامين دون علمه، حيث تم إخفاء القضية عنه لكي يحدث له مفاجأة بهذا الحكم الصادر ضده، حيث ذكر أيضاً أن انتخابات الموسيقيين يتم إجرائها الآن في الجيزة وحضرها عدد لا بأس به من أعضاء الجمعية العمومية.

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