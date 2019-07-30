مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ تلقى أفلام دورته الرابعة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الرابعة للمهرجان، والتي ستعقد في فبراير المقبل.

وقد أوضح الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، إنه سيتم تلقي الأفلام من خلال الموقع الإلكتروني www.aiwff.org من بداية شهر أغسطس وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

وقد كشف عن انه يشترط أن تكون نوعية الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا، من أي نوع، وأن يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضية تخص المرأة، ومشيرا أن المهرجان سيضم مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.

والجدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين.