بوستر جديد لـفيلم “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض”

كشف مسؤولي فيلم “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض” عن البوستر الترويجي للفيلم للممثل محمد ممدوح صاحب شخصية “رؤوف حمزاوى” ضمن حبكة الفيلم، والمقرر عرضه يوم 8 أغسطس في دور العرض العالمي.

كما أعلنت الشركات المعلنة وعلى رأسها “سينرحى فيلمز” أن البرومو الرسمي للفيلم الذي تم طرحه قد حقق نسب مشاهدات كبيرة،وقد تضمن البرومو على العديد من مشاهد الأكشن ومطاردات السيارات قد خطفت أنظار الجمهور عند مشاهدة البرومو.

ويشارك في بطولة “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض” أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وعمرو يوسف وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهينى، ومن إخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وشركة الطاهر ميديا برودكشن وطارق العريان .