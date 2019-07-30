هانى شاكر يفوز بانتخابات الموسيقيين فى لجنة القاهرة

أغلقت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، أبواب التصويت في الساعة الخامسة مساء اليوم، والتي انتهت بفوز هانى شاكر بمقعد نقيب الموسيقيين في لجنة القاهرة حتى الآن، بالرغم من استمرار عمليات الفرز بالتنسيق مع اللجان الأخرى بباقي المحافظات، ضد منافسه الوحيد الفنان مصطفى كامل.

حيث جرت منذ صباح اليوم الثلاثاء عمليات الفرز، والتي أشارت إلى تقدم الفنان هانى شاكر للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه مصطفى كامل، كما المؤشرات الأولية بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.

ويذكر ان عدد من نجًوم الغناء والموسيقيين حرصوا على الحضور والإدلاء بأصواتهم، منهم طارق الشيخ ونادر أبو الليف وغادة رجب وأحمد العيسوى وريكو وريم كمال وآية عبد الله وفاطمة عيد وطارق عبد الحليم وأحمد الكحلاوى، والموسيقار هانى مهنا وأحمد عبد العريز وحسام حسنى.