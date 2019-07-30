ِأصالة في أول تجربة سينمائية.. تعرف على التفاصيل

تشارك المطربة السورية أصالة نصري، لأول مرة منذ دخولها عالم الفن منذ أكثر من 30 عامًا، في أول عمل سينمائي لها، وذلك من خلال فيلم “ولاد رزق 2″، حيث تظهر أصالة في مشهد واحد فقط في نهاية الفيلم، إلا أن فريق العمل لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى عن طبيعة المشهد.

من المنتظر عرض فيلم “ولاد رزق 2” في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك المقبل 2019، حيث يضم العمل مجموعة من الأبطال، منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، هند صبري، محمد ممدوح، وغيرهم، والفيلم من إخراج طارق العريان.

والجدير بالذكر أن أصالة طرحت عدد من الأغاني خلال مشوارها الفني، منها يا مجنون”، “قلبي بيرتاحلك”، “مشتاقة”، “يمين الله”، “نص حالة”، “شخصية عنيدة”، “سامحتك كتير”، “اغضب”، وغيرها، كما خاضت تجربة تقديم البرامج، من خلال برنامج “صولا” عام 2011.