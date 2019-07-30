ِبالفيديو.. “بتلبك” لـ وائل جسار تتخطى حاجز الـ 3 مليون مشاهدة

استطاع المطرب اللبناني وائل جسار، أن يتخطى حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، من خلال أغنيته الجديدة “بتلبك”، والتي تم طرحها على قناته الرسمية على موقع اليوتيوب الشهير منذ عشرة أيام فقط.

أغنية “بتلبك” من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع موسيقي ملحم أبو شديد، حيث استطاعت الأغنية تحقيق نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن المطرب وائل جسار طرح عدد من الأغنيات والفيديو كليبات الناجحة خلال مشواره الفني، منها “ليلة هنا”، “بالصدفة”، “يوم زفافك”، “أنا الحلم”، “عمري وذكرياته”، “أجمل حب”، “نفسي اعترفلك”، “كل دقيقة شخصية”، “لمين هاعيش”، وغيرها.