أسباب انسحاب كاظم الساهر من ذا فويس كيدز 2019 وموعد عرض الموسم الثالث

حقق برنامج ذا فويس كيدز خلال الموسمين الماضيين نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة عالية عادت بأرباح مرتفعة على شبكة MBC، وبرغم ذلك أدى تأخر موعد عرض الموسم الثالث المكرر لها هذا العام إلى كثير من الشائعات ولغط كبير حول خلافات بين لجنة التحكيم، خاصة بعد تمكن كاظم الساهر من حسم الموسم الأول والثاني لصالح موهبته، ولكن الشركة السعودية نفت بشدة تلك الأخبار وأكدت أن التجهيزات للموسم الثالث تسير على قدم وساق، وأن لجنة التحكيم كما هي سوف تظل مكونة من الثلاثي المطرب العراقي كاظم الساهر والمصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم، إلا أن الجميع فوجيء بالانسحاب الرسمي للساهر من البرنامج.

أسباب انسحاب الساهر من ذا فويس كيدز

أكد مقربون من المطرب العراقي ومن المسئولين عن البرنامج أن انسحاب الساهر من الموسم الثالث لمسابقة ذا فويس كيدز 2019، جاء بسبب تأثره الشديد بردة فعل الأطفال المشاركين عند استبعادهم وذلك لحسه المرهف تجاه الأطفال، وأكدت تلك المصادر أن كاظم سبق وعزم على عدم الاستمرار بعد الموسم الأول، ولكن تدخل البعض من المقربين له لإقناعه وبالفعل استجاب للضغوط وشارك في العام التالي، ولكنه عزم مرة أخرى دون رجعة على عدم الاستمرار واعتذر عن المشاركة هذه السنة.

ونفت المصادر أن يكون هناك أي خلاف بين ثلاثي لجنة التحكيم أو أية مطالبات باستبعاد الساهر نظرًا لفوزه في الموسمين الماضيين، وهو ما جعل البعض يؤكد أن ذلك سوف يدفع المتسابقين هذا العام للإقبال على اختياره، وهو ما سوف يصعب موقف تامر حسني ونانسي عجرم، هذا وتسير الاستعدادات للموسم الجديد بجدية تامة هذه الأيام، حيث يستقبل البرنامج المتسابقين ويقوم حالياً بإرسال الموافقات للبعض، وأن تسجيل الحلقات سوف يبدأ في شهر أغسطس القادم، على أن يتم عرض الحلقات بشكل رسمي خلال نوفمبر أو ديسمبر 2019 على أقصى تقدير.

هذا وقد حققت اللبنانية لين الحايك الفوز باللقب في الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز، بينما في الثاني كان الفوز من نصيب المغربي حمزة لبيض، وجدير بالذكر أن الموهبتين كانتا يخضعان لتدريب كاظم الساهر بعد قيامهما باختياره أثناء المراحل التمهيدية، وكان الموسم الأول قد بدأ في الثاني من يناير عام 2016 بينما بدأ الثاني في 2 ديسمبر 2017.