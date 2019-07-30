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رنا سماحة ودياب يقيمان حفل غنائي في مدينة نصر

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المطربة رنا سماحة تستعد للمشاركة في إحياء حفل غنائي يضم حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب دياب وذلك سيكون يوم الجمعة المقبل في مدينة نصر، ومن المؤكد أن المطرب دياب سيقدم من خلال هذا الحفل أشهر أغنياته التي تفاعل معها جمهوره ومحبيه وهي “غمازات، وحب دروشني، يا واد يا سوسو، بتناديني تاني ليه” وغيرها من الأغاني الأخرى.

وبالجدير بالذكر إن آخر أعمال المطرب دياب في الدراما كان مسلسل “أبو جبل” في رمضان الماضي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، ومن إنتاج سينرجي، ومن بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، وحمد على، حسن حسني، وعائشة بن أحمد، غفران محمد، مجدي البحيري.

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