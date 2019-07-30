تامر عاشور يستجيب لطلب شاب يشاركه الغناء… ويمازحه: معاك واسطة ولا ايه؟

طلب الشاب “عمار” مشاركة المطرب تامر عاشور الغناء معه على المسرح ووافق بالفعل وصعد معه إلى المسرح وشاركه في أغنيتين وصافحه وشجعه على استكمال مسيرة الغناء.

وصرح الشاب أنه لم يصدق نفسه أبدا أن المطرب تامر عاشور وافق على صعود المسرح ومشاركته في الغناء التي كانت أمنية من ضمن أمانيه، ورد عليه الفنان تامر عاشور ممازحا “أنت معاك واسطة ولا ايه؟”.

وقد أحيا تامر عاشور وفرقته، حفله الغني أمس الاثنين، في أخر حفلات المهرجان الصيفي على المسرح الرماني بكوم الدكة والذي تشرف على تنظيمه دار الأوبر المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وسط حضور كامل العدد.

Advertisements