محمد رمضان يحيى حفلاً في أمريكا الخميس 1 أغسطس المقبل

من المقرر أن يحيى الفنان محمد رمضان، حفل غنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الموافق 1 أغسطس القادم، ومن المحتمل ان يحضر عدد كبير من الجاليات المصرية هناك.

وطرح محمد رمضان أغنية “إنساي”، وهي من كلمات وألحان سعد المجرد ويغني سعد المجرد فيها باللهجة المغربية، بينما يغني رمضان باللهجة المصرية، وهي من إخراج حسام الحسيني، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في باريس في الاسابيع الماضية.

وقد حقق الكليب نسبة مشاهدة 25 مليون مشاهد على موقع “يوتيوب” بعد طرحه بأيام قليلة ومازال يحقق أرقاما قياسية في نسب المشاهدات.