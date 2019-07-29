إحياء نوال الكويتية حفلاً في لندن والسعودية يوم السبت المقبل

تستعد الفنانة نوال الكويتية من أجل القيام بإحياء حفل غنائي في عاصمة بريطانيا لندن، وذلك في يوم السبت المقبل 17 أغسطس في الساعة التاسعة مساء، وذلك في أشهر مسرح في مدينة بيروت.

كما أنها ستقوم بإحياء حفلاً غنائياً أخر في مدينة الطائف في السعودية، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في دولة السعودية الذي ضم عدد كبير من الجماهير وحقق لها شهرة هائلة وذلك خلال الأيام الماضية، كما أنها قامت بإحياء حفلاً غنائي الشهر الماضي ضمن موسم دولة جدة الغنائي يوم 29 يونيو الماضي، وحضر هذا الحفل عدد كبير من الجماهير وحقق لها نجاحاً مبهراً حيث أنها قدمت أشهر أغانيها في هذا الحفل .