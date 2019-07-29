الأزمات الصحية التي تعرض لها الفنان فاروق الفيشاوي

لقد توفي الفنان فاروق الفيشاوي منذ أيام، وذلك بعد معاناة كبيرة من مرض السرطان، حيث بقى الفنان عدة أيام في المستشفى ثم فارق الحياة، وفي خلال توجد الفنان فاروق الفيشاوي في المستشفى قد تعرض لأزمات صحية كثيرة، لم يستطع كثير من الأطباء السيطرة عليها.

كما أن مرضه في الفترة الأخيرة لم يتواجد له أي حلول بل كان الوضع يتزايد سوءاً كل يوم عن اليوم السابق، فاضطر الفريق الطبي للقيام بعملية بزل للفنان فاروق الفيشاوي، بعد ما انتشرت المياه كثيراً في جسمه، فأدرك الأطباء في حين ذلك أن الفنان في خطر كبير وحالته تزداد سوءاً، ثم توفي الفنان وهو في عمر 67 عام.