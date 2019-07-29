إطلاق الفنان سامو زين لكليب أغنيته الجديدة

عاد الفنان سامو زين مرة أخرى بأحدث أعماله الفنية، وهو كليب لأغنيته الجديدة حب حب، حيث أنه قام برفعها على حسابه الرسمي على موقع يويتوب، حيث أن شارك الفنان سامو زين في هذا العمل كاتب الكلمات الأستاذ قصي بسام، والموزع الموسيقي المشهور الأستاذ أسامة عبد الهادي.

بينما مخرج هذا الكليب الأستاذ إسماعيل الأرباس، وملحنه الأستاذ معتز أمين، حيث أخذ الفنان سامو زين يعمل على تشويق جمهور العظيم على هذه الأغنية من خلال نشره بوست لغلاف الأغنية على حسابه الخاص في الانستجرام، كما أنه منذ أيام قام بنشر البرومو التشويقي لهذا الكليب على اليوتيوب، ثم أنه الآن قام بطرح الأغنية وأصبحت الآن متواجدة على موقع أنغامي.