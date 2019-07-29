إحياء رامي صبري حفلاً في الساحل الشمالي يوم 2 أغسطس المقبل

النجم رامي صبري على كامل الاستعداد من أجل القيام بإحياء حفلاُ غنائياً في الساحل الشمالي وذلك في يوم 2 أغسطس المقبل، ومن المعروف أنه سيتم حضور عدد كبير من الجماهير في هذا الحفل الكبير الرائع، فقد يقوم الفنان رامي صبري بتحضير نفسه لهذا الحفل الكبير.

فسيقدم الفنان في هذا الحفل الأغاني الشهيرة له التي تواجه تفاعل كبير من الجماهير من ضمن هذه الغاني بحس بيه وراجل وسكت ليه وغيرهم من الأغاني التي يفضلها جمهور رامي صبري الكبير، حيث أن الفنان رامي صبري قام بالانتهاء من ألبومه الجديد فارق معاك الذي سيتم طرحه على الجماهير في يوم 1 أغسطس المقبل الذي ضم 12 أغنية.