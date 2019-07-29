إحياء حفلاً غنائياً لمحمد رمضان في أمريكا يوم الخميس القادم

يستعد الفنان العالمي محمد رمضان من أجل القيام بإحياء حفلاً غنائياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الخميس المقبل 1 أغسطس، ومن المحتمل أنه سيتم حضور عدد لا بأس به من الجماهير المصرية، حيث إن الفترة الأخيرة قام الفنان محمد رمضان بطرح أغنية إنساي على الجمهور الذي حققت نجاحاً مبهراً.

كانت هذه الأغنية من ألحان وكلمات الفنان سعد المجرد، وكان الفنان محمد رمضان يغني بلهجته المصرية، بينما كان سعد المجرد يغني بلهجته المغربية، وكانت هذه الأغنية من إخراج حسام الحسيني، وتم تصوير كليب هذه الأغنية في باريس خلال الأسابيع الماضية، حيث أن الفيديو حقق 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ويعتبر هذا رقم قياسي في نسب المشاهدات.