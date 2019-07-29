تامر حسني يجسد شخصية نصاب في فيلمه الجديد ويدرس طرحه في عيد الاضحى

يجسد الفنان تامر حسني شخصية “نصاب” ضمن أحداث الفيلم الجديد، والذي لمك يستقر حتى تلك اللحظة على اسمه بعد استبعاد 3 أسماء وكان أخرهم “الفلوس”، ومن إخراج سعيد الماروق، ويدرس طاقم العمل في الوقت الحالي فكرة طرح الفيلم في عيد الاضحى من عدمها، وتحديدا أن هناك 6 أفلام تتنافس في عيد الاضحى القادم، وأهمهم فيلم “الفيل الأزرق 2” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “أولاد رزق 2” للفنان أحمد عز، وفيلم “خيال مآته” للفنان أحمد حلمي.

وقد انتهي مؤخرا تامر حسني من تصوير الفيلم، حيث يعمل فريق العمل على قدم وساق، للانتهاء من جميع تفاصيل واستعدادات الفيلم، ليصبح جاهزا للعرض الجماهيري في العيد، حيث قام تامر حسني وأبطال العمل بتصوير الأفيشات الدعائية للعمل، ومن المقرر أن يكشف عنها القائمون عن العمل في الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر طرح البرومو الرسمي للفيلم في الأسبوع القادم بجانب عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الذي كتبه محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق وبطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وغيرهم من النجوم يظهرون كضيوف شرف أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيعة وويزو.