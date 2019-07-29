تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي إلى ٣٠ سبتمبر

قامت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس، بتأجيل محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الفنانة بوسي، في اتهامها بالتهرب الضريبي من سداد مبلغ مليون و 827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى 30 سبتمبر القادم لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال.

حيث قد كانت المحكمة قد قضت في يوم 7 مايو لعام 2018 بحبس المطربة بوسي لمدة سنتين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، مع تغريمها ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة، حيث قد أسندت النيابة العامة إلى الفنانة ياسمين محمد شعبان، التي تشتهر باسم الفنانة “بوسي” المغنية، بتهمة التهرب الضريبي مع إخفاء إدارة عملها وعدم البوح بها.