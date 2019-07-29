50 مليون مشاهدة لـكليب «إنساي» محمد رمضان وسعد لمجرد

حقق الكليب الغنائي «إنساي» الذي يقدمه كلا من الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد،نجاح كبير وساحق، بعد أن تم طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في مساء يوم 18 يوليو الحالي، حيث قد تجاوزت عدد مشاهدات للكليب 50 مليون مشاهدة، حيث جاءت المشاهدات من كافة الأنحاء والدول المختلفة.

والجدير بالذكر بأن كليب أنساي، من كلمات وألحان الفنان سعد لمجرد، حيث يغني سعد باللهجة المغربية، ويغني رمضان باللهجة المصرية، وطرح الكليب من إخراج حسام الحسيني، وقد تم تصوير الكليب في فرنسا ما بين شوارع پاريس ومعالمها، وتم التصوير أيضا في أحدى القصور الفرنسية الأثرية.