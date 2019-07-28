أصالة تطرح البوستر الرسمي لألبومها الجديد بعنوان “في قربك”

كشفت المطربة أصالة، الستار عن البوستر الرسمي لألبومها الجديد “في قربك”، والذي من المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المُقبلة، وقامت الفنانة بنشر بوستر الألبوم عبر حسابها على “إنستجرام”، تحت تعليق: “أصالة هتكون دايمًا في قربك، انتظروا الألبوم قريبًا”.



ومن جانبه تشارك أصالة لأول مرة بتجربة جديدة بالتمثيل من خلال مشاركتها كضيفه شرف في فيلم “ولاد رزق 2” المقرر أن يطرح بدور العرض فى موسم عيد الأضحى المقبل.

يذكر ان أخرآخر أغانى أصالة أغنية “كبير الشوق” من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، والتى تم طرحتها بالفترة الماضية، وعن كلمات الأغنية: “كبير الـشوق لو تدرى الوَلَه له عهد وله حقوق، على مـن حَنّ وتولَّه.. سهر ليله.. ومسَك زامه، أعَرفك يا بَعَد عمرى جنابك فى السما من فوق، واشوفك يامعالى الحب وغيرى الحب مارامه”.