أصالة تشارك في فيلم “أولاد زرق” كضيف شرف للمرة الأولى

تمكن المخرج طارق العريان، من إقناع زوجته المطربة أصالة بدخول عالم التمثيل من خلال الجزء الثاني من فيلم “أولاد رزق” المقرر عرضه في السينمات في موسن عيد الأضحى المبارك القادم.

وتظهر أصالة في الفيلم كضيف شرف لكن ليست بشخصيتها الحقيقة لكن بشخصية تمثيلية أخرى، وما تعتبره أصالة هو اختبار لها في عالم التمثيل، حيث من الممكن أن تقرر بعد تلك التجربة المشاركة بدور أكبر في أي أعمال سينمائية أو درامية، تحديدا أنه عرض عليها الكثير من المشاركات السينمائية والدرامية منذ سنوات طويلة.

والجدير بالذكر أن خالد الذهبي نجل أصالة قد شارك في الجزء الأول من فيلم “أولاد رزق” حيث كان يجسد شخصية “أحمد عز” في مرحلة المراهقة.

فيلم “أولاد رزق” من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وإخراج طارق العريان.