سميرة سعيد تنضم للجنة تحكيم “ذا فويس” للمرة الأولى

انضمت الديفا سميرة سعيد للمرة الأولى للجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، وأيضا يعود المطرب اللبناني راغب علامة من جديد للجنة التي تضم المطربة أحلام.

وبالتزامن مع قرب تصوير المرحلة الأولى “الصوت وبس” من البرنامج، ينتظر الجمهور والنقاد على حد سواء عودة الثنائي راغب وأحلام معا مرة أخرى، وأيضاً يتطلعون إلى معرفة نظراء الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة.

وكانت أخر الأعمال التي قدمتها الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة “متدلع” على موقع اليوتيوب وهي أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.