النيابة تستمع لأقوال شيرين سيف النصر في قضية سرقة المجوهرات الخاصة بها

استمعت نيابة قسم الجيزة، لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، حول ما أثير بتعرض شقتها للسرقة وإنها فقدت المجوهرات والكثير من المشغولات الذهبية الثمينة، وأعلنت التحريات بأن الفنانة شيرين سيق النصر قد فوجئت بسرقة المجوهرات الذهبية وعدد من المجوهرات الماسية من شقتها في دائرة قسم الجيزة.

حيث قد قالت الفنانة خلال التحقيق بأن المجوهرات المسروقة كانت تتواجد داخل غرفة النوم، وأكدت بأن لا يوجد علامات لكسر أو أثار لعنف في منافذ الشقة كما أوضحت خلال أقوالها عن هوية الأفراد الذين يترددون بكثرة على الشقة، ثم تابعت التحقيقات بأن صديقة لها تترد عليها بشكل مستمر هي وراء تلك الواقعة، وإنها من استولت على المجوهرات والمشغولات الذهبية والماسية، كما قد القي القبض على المتهمة وبحوزتها المسروقات.