رد نجل أنغام على خلافاته مع والدته بعد زواجها من احمد إبراهيم

اكد عمر عارف، الابن الأكبر للمطربة أنغام، نفيه بكل الشائعات التي قد انتشرت مؤخرا تفيد بوجود خلافات ومشاكل بينه وبين امه الفنانة أنغام، بعد أن قد تزوجت منذ عدة شهور، ونشر من خلال حسابه الرسمي على انستجرام فيديو يوضح حقيقة الأمر وبنفي من خلاله كافة الشائعات من خلال خاصية الاستوري.

حيث قد أوضخ الصورة التي تم نشرها وتم التعليق عليها بقول «ولد ضائع»، التي كتبها ‏منذ عدة أيام، قائلًا: «بخصوص التعليق على الصورة، ده اسم أغنية ومش مقصود بيها أي حاجة ليها علاقة بالموضوع، أنا مش بالتفاهة ‏دي، لو عندي حاجة أقولها هقولها بصراحة».‏

حيث أن الشائعات الكثيرة التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، بوجود خلافات ما بين أنغام وابنها الأكبر عمر عارف، بسبب زواجها من الموزع احمد إبراهيم، وتردد بان الابن ألغى متابعة والدته وحذف كافة الصور التي تجمعهما معا.