الأسبوع المقبل انطلاق تصوير فيلم “العنكبوت” لـ السقا

يستعد الفنان أحمد السقا لانطلاق تصوير فيلم “العنكبوت” أول الأسبوع المقبل داخل شوارع القاهرة، حيث تجمع المشاهد الأولى بينه وبين النجمة منى زكى،في حين يتم إبرام التعاقدات مع باقي النجوم خلال الأيام الحالية من قبل الجهة المنتجة للفيلم.

حيث قد انتهي المؤلف محمد ناير من كتابة العمل الفترة الماضية، وعليه قام المخرج أحمد نادر جلال فى تسكين الأدوار، ولم يتم تحديد موعد لعرض العمل في السينما حتى الآن.، ويعد انطلاق تصوير هذا العمل هو عودة للنجم أحمد السقا للسينما بعد غياب استمر لعامين.

يذكر ان أخر أعمال السقا السينمائية هو فيلم “هروب اضطرارى”والذي شاركه فيه كلا من أمير كرارة، فتحى عبد الوهاب، غادة عادل، مصطفى خاطر، أحمد العوضى، وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف وكان من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.