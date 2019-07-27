هند صبري بـ3 شخصيات في “الفيل الأزرق2 “

حظي فيلم الفيل الأزرق 2 على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد منذ الساعات الأولى من طرح الفيلم بدور العرض، حيث أن الفيلم يحتوى على صورة مميزة وأداء تمثيلي على مستوى عالى من التميز والرقى.

وتؤدي الفنانة هند صبري بثلاث أدوار في أحداث الفيلم، حيث تظهر ب3 شخصيات بالجزء الثاني من الفيل الأزرق 2، فشخصياتها مختلفة ومن أزمنة مختلفة بالعصر القديم والحديث وشخصية مجنونة متواجدة داخل مستشفي 8 غرب، واستطاعت هند أن تفصل في أدائها بين كل شخصية وأخري.

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يذكر أن الجزء الثاني من “الفيل الأزرق” من إنتاج شركة “سينرجى فيلمز” ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، والفنان كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وشهد انضمام النجمة هند صبرى، وظهور كلا من الفنان إياد نصار وتارة عماد وعدد من الفنانين كضيوف شرف.