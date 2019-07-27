منى ذكي بطلة فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا

انضمت الفنانة منى ذكي، بشكل رسمي لفيلم “العنكبوت” للفنان أحمد السقا، لتكون هي البطلة الرئيسية أمامه في أحداث الفيلم، وتم حسم الأمر بعد المفاوضات بلينها وبين الجهة المنتجة للعمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في الأسبوع القادم، وتكون أول المشاهد التي تصورها مشاهد خارجية تجمع بينها وبين السقا، حسب معاينة الديكورات التي قام بها المخرج أحمد نادر في شوارع القاهرة.

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فيلم “العنكبوت” تدور أحداثه بين الأكشن والإثارة بفكرة جديدة ومختلفة على السينما المصرية تحديدا أن بطله نجم كبير حققت كافة أعماله نجاحا كبيرا، وأيضاً هناك عامل أخر هو وجود مخرج له بصمة كبيرة بحجم نادر جلال.

وكانت أخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها منى ذكي فيلم “من 30 سنة”، مع أحمد السقا وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه في عام 2019، للمخرج عمرو عرفة وشارك في بطولة العمل شريف منير ونور اللبنانية تأليف أيمن بهجت قمر.