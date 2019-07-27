هبه مجدي تستكمل حدوتها في “نصيبي وقسمتك”

تستأنف الفنانة هبه مجدي المشاهد المتبقية لها في الحكاية الأولى من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الثالث، والتي قد تحمل اسم “براد شاي” يوم السبت المقبل حيث صورت يومين في دورها بالعمل قبل أن تسافر إلى السعودية الأسبوع الماضي لعرض مسرحية “الملك لير” لمدة 3 أيام هناك.

كما أن صناع المسلسل قرر في بدء الحكاية الثانية من المسلسل، والتي تحمل اسم “أتفضل في الصالون” التي تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، حيث انطلق التصوير يوم الاثنين الماضي بمشاركة فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، وأحمد رفعت،و ناسي صلاح، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، وهبه تقد بطولة حكاية “براد شاي” بمشاركة هاني عادل ويظهرا متزوجين في الأحداث وتحدث بينهما الكثير من الأزمات.