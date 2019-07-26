منير يحي غدا حفلا بمهرجان جريش بالأردن

يشارك الكينج محمد منير ضمن فعاليات مهرجان جرش، حيث يحيي حفلا غدا السبت، بالمسرح الجنوبي بالعاصمة الأردنية عمان، بعد أن وصل الكينج للأراضي الأردنية الخميس الماضي.

وقد كشف الكينج محمد منير عن تفاصيل الحفل الغنائي، والذي سيعيد الفنان المصري الكبير إلى فعاليات جرش للثقافة والفنون مرة أخرى بعد 17 عاماً غياب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنير اليوم الجمعة.

يذكر ان آخر ظهور للكينج محمد منير بالعاصمة الأردنية عمان منذ عامين، والذي أحيا خلاله حفلا غنائيا ضخما على مسرح أرينا فى جامعة عمان الأهلية، كما ان أخر أعمال الكنج الفنية أغنيته الجديدة “مهموم” والتي تم طرحها بالأسواق، والتي تعاون فيها مع الملحن وليد سعد، الشاعر أمير طعيمة والموزع أحمد إبراهيم.