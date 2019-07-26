” وفاة فوزية عبد العليم ” نعي وكلمات حزن وأسى ابنه راحلة الفن الثانية بعد وفاة فاروق...

بعد أن تصدر خبر وفاة الراحل فاروق الفيشاوي عناوين الصحف والترند العربي جاء خبر وفاة فوزية عبد العليم الفنانة ذات الوجه الذي لا ينسى بالرغم من صغر أدوارها على شاشة السينما إلا أن أدوارها الضاحكة الصغيرة ما زالت في العقول والعيون فوزية عبد العليم الكثيرون لا يعلمون اسمها الحقيقي ولكن بشاشة وجهها كانت سبباً في نجاح أفلام كوميدية كبيرة لفنانين كبار.

نعي ابنه فوزية عبد العليم

وفاة فوزية عبد العليم

في كلمات تجمع بين الحزن والأسى على فراق الوالدة نعت نيفين خليفة والدتها بكلمات الحب والترحم على صفحتها الشخصية بالفيس بوك وذكرت في نعيها أن الموت هو الحقية الوحيدة في هذا العالم، رحم الله من أسعدت الملايين من الجماهير.

دخلت فوزية عبد العليم الفن في سن متأخره واشتركت في العديد من المسلسلات والأفلام الكوميدية مع نجوم كبار مثل محمد هنيدي ومحمد صبحي وأشرف عبد الباقي، صارعت فوزية عبد العليم المرض لسنوات طويلة حتى وافتها المنية صباح اليوم 26-7 لتنتقل من أسعدت الملايين بجوار ربها، رحمها الله.