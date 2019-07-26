“الفيل الأزرق 2” لكريم عبد العزيز بأول عرض أمس ومفاجأة ظهور خالد الصاوي

تقدم صناع فيلم “الفيل الأزرق 2” بطولة الفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد بمفاجئة للجمهور بظهور النجم خالد الصاوي.

حيث يظهر الصاوي في مشهد واحد داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، ويتضمن المشهد انهيار “شريف”، يظهر أن الروح التي كانت بداخله لم تحترق كما ظهر للجمهور في الجزء الأول، ومازال يطارده وطلب منه عدم النوم حتى لا تتعرض له الروح الشريرة وتقطن بداخله.

تم عرض الفيلم بأول عرض له بالسينمات أمس الخميس، وقد حقق فيلم “الفيل الأزرق 2” في اليوم الأول له 3 ملايين و800 ألف جنيه، ويعد هذا أعلى إيراد يومي خارج موسم الأعياد،ويذكر أن الفيلم يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، والعمل من إنتاج شركة “سينرجى فيلم”.