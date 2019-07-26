موعد عرض فيلم “تامر حسني” الجديد بالسينمات

لكل عشاق ومتابعي الفنان تامر حسني نوضح موعد عرض فيلمه الذي طال انتظاره” عمله صعبة” حيث أعلن النجم تامر حسني عبر حسابه بموقع” انستجرام” انتهائه من تصوير الفيلم، وعبر عن ذلك بنشر صورة له برفقة مخرج العمل سيد المارزوق، ومن المقرر عرض الفيلم بالسينمات في موسم عيد الأضحى المبارك.

وجدير بالذكر أن العمل كان يحمل أسم” كل سنه وانت طيب” وتم تغيير أسمه ليكون بعد ذلك أسم الفيلم “عملة صعبة” ويذكر أن الفيلم يحمل الطابع الكوميدي مع بعض مشاهد الأكشن.

و يشارك النجم تامر حسني في العمل مجموعة من ألمع النجوم حيث تشاركه البطولة النسائية النجمة”زينه” ويشارك الفنان خالد الصاوي ومحمد سلامه و عائشه بنت احمد في العمل. فيلم عمله صعبه أخراج سيد المرزوق و تأليف محمد عبد المعطي.

و يظهر الفنان أحمد السقا والفنانة مي عز الدين كضيوف شرف في العمل، ومن المقرر أن يتم عرض البوستر الدعائي للفيلم الأسبوع المقبل.