كامل التفاصيل عن ألبوم رامي صبري الجديد

لم يتبقى سوى أيام قليلة ليقوم الفنان رامي صبري بطرح ألبومه الجديد ” فارق معاك”، حيث أنه تم اختيار موعد انطلاق هذا الألبوم وهو يوم 1 أغسطس المقبل، يضم هذه الألبوم مجموعة من الأغاني وهما” بتاع بنات، أنا وبابا، حاول تنساني، قولت اللي عندي، صعبان عليا، فارق معاك، حكاية حبنا.

ومن ضمن هذه الأغاني أيضاً وأنا بعترفلك، بتهتمي، هو في كدة، بقابل ناس، ومن الجدير بالذكر، أن أخر أغنية قدمها هي مبروك علينا، وتم تصوير هذه الأغنية في بيروت بمشاركة المخرج فادي حداد وقام بإنتاجها نجوم ريكوردز، وهذا الأغنية من ألحان رامي صبري، وكلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وقام بالتوزيع الموسيقي جلال الحمداوي.