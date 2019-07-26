بالدموع.. أحمد الفيشاوي يتلقى العزاء في والده فاروق الفيشاوي

ظهر الفنان احمد الفيشاوي، في حالة من الانهيار الشديد أثناء تلقيه عزاء والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث أنه دخل في نوبة من البكاء أثناء العزاء، والذي اقيم في مسقط راسه داخل مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية.

حيث قد رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا، ووافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، فقد نزل الخبر كالصاعقة على الكثير من الفنانين والجماهير خصيصا بعد وداع الفنان عزت أبو عوف منذ أيام قليلة، وتوفي فاروق الفيشاوي بعد معاناته مع مرض السرطان التي استمرت لمدة عام، ودفن جثمان الفنان داخل مقابر الأسرة في محافظة المنوفية.