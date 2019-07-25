المحكمة تلزم الفنان أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه سنويا مصاريف مدرسية لطفليه التوأم

قضت محكمة استئناف القاهرة، بتعديل حكم أول درجة الخاص بقضية المصروفات المدرسية الخاصة بأبناء الفنانة زينة الطفلين التوأم زين الدين وعز الدين، وكان الحكم في الاستئناف المقدم من جانب الفنان احمد عز، حيث قد الزمت المحكمة الفنان احمد عز بأن يقوم بدفع ما يساوي 30 ألف جنيه استرليني، وبالجنيه المصري تقدر بنحو 700 ألف جنيه مصاريف دراسية كل عام للطفلين التوأم.

والجدير بالذكر بأن احمد عز، تقدم في استئناف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، على الحكم الصادر من جانب محكمة أول درجة، وكان ذلك في شهر نوفمبر 2018، وتم ألزامه من خلال الحكم بدفع مبلغ 30 ألف جنيه استرليني، مصاريف دراسية فقط للعام الدراسي الواحد.