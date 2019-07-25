عرض فيلم “الفيل الأزرق 2” لكريم عبد العزيز حصري بالسينمات اليوم

لكل محبي ومتابعي النجم كريم عبد العزيز نوضح أنه من المقرر عرض فيلمه الجديد” الفيل الأزرق 2″ بالسينمات المصرية اليوم الخميس 25/7/2019.

حيث يعد العمل جزء آخر لفيلم “الفيل الأزرق” الذي قدمه كريم عبد العزيز عام 2014 وحقق نجاح كبير وحصد عدة جوائز في المهرجانات الدولية.

وقد شارك النجم كريم عبد العزيز في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 الفنانة نيللي كريم وهند صبري و أياد نصار، و العمل مأخوذ من رواية للكاتب أحمد مراد و بالنسبة لمخرج الفيلم هو المبدع مروان حامد.

وجدير بالذكر آخر أعمال النجم “كريم عبد العزيز “كان فيلم “نادي الرجال السري” الذي عرض في السينمات في بداية العام، وشاركته في بطولته غادة عادل وحقق نجاح كبير وحصد أرباح عالية وصلت إلى 59 مليون جنيه.