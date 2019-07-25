دفن جثمان فاروق الفيشاوي في مقابر العائلة بالمنوفية

أعلنت أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعد أن توفى صباح اليوم الخميس بأن يتم دفن جثمانه داخل مقابر الأسرة في محافظة المنوفية، حيث أن الفنان قد أوصى بذلك.

حيث أن الفنان فاروق الفيشاوي كان يعاني من إصابته بمرض السرطان، حيث قد اعلن خبر مرضه خلال تكريمه في افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وكان ذلك في بداية شهر أكتوبر الماضي، وفاجأ جماهير بخبر مرضه.

فقد توفى الفنان فاروق الفيشاوي اليوم الخميس عن عمر يناهز 67 عام، بعد أن دخل إلى حالة غيبوبة تامة بسبب مرض السرطان، حتى توفى اليوم، وتشيع جثمان الفنان من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر.