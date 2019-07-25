محمد هنيدي ينعي فاروق الفيشاوي على تويتر

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد صراعة مع مرض السرطان، حيث أنه في الآونة الأخيرة تعرض لحالة غيبوبة أدت إلى دخوله المستشفى وتوفي بعد دخوله العناية المركزة بعدة ايام قليلة.

حيث قد نعى هنيدي، فاروق الفيشاوي، عبر تدوينة عبر موقع تويتر، اليوم الخميس قائلا: «‏البقاء لله ربنا يرحمك يارب»، كما قد أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاما.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بمحافظة الجيزة، ونقل الجثمان إلى محافظة المنوفية لدفنه في مقابر الأسرة.