عمرو دياب ينعي الفنان فاروق الفيشاوي

نعى الفنان عمرو دياب، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنيه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد أن احتجز في المستشفى لعدة أيام بسبب إصابته بغيبوبة طويلة، وكان من المفترض أجراء له عملية بزل ولكن وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 67 عام.

حيث قد نشر الفنان عمرو دياب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأضاف أيضا تدوينه أخرى قائلا: «خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان».

والجدير بالذكر بأن الفنان فاروق الفيشاوي، توفى في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عام، ، في أحدى غرف العناية المركزة في أحدى المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع مرض السرطان الخبيث.