ريهام سعيد تطمئن جمهورها: «الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية مرة أخرى»

قامت الإعلامية ريهام سعيد بطمأنة كافة جمهورها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث أنها قالت الدكتور سمح لها أن تعود إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى وتباشر عملها مرة أخرى.

حيث قد نشرت ريهام سعيد، صورة لها ودونت عليها بأن الدكتور أكد لها بأن حالتها الصحية تطورت وانه يوجد معجزة إلهية تحدث معها وتتطور وتتحسن حالتها الصحية، وأضافت قائلة لجمهورها: “المعجزة دي حصلت بدعائكم بجد شكرًا”.

والجدير بالذكر بأن ريهام سعيد قد أصيبت بمرض في الوجه وقامت بإجراء عملية خلال الفترة الماضية، وبعد أجراء العملية نصحها الأطباء بعدم الخروج من المنزل ومنع عنها الزيارة بشكل نهائي.