مايا دياب تقيم حفل غنائي في اربيل بالعراق

اعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إحياء حفل غنائي في أحد فنادق مدينة أريبل العراقية في الأول من أغسطس المقبل وسيكون من ضمن حفلات صيف 2019، ومن المقرر أن مايا ستقدم أغانيها الشهيرة، وفي سياق متصل اختتمت الفنانة مايا دياب برنامجها “هيك منغني” الذي قاد عاد بعد غياب بموسم خامس جديد وعرض على شاشة MYV، أما آخر حفلاتها الغنائية فكانت بصحبة مواطنها اللبناني جوزيف عطية يوم الجمعة في مدينة طرطوس بسورية.

ويذكر للفنانة مايا دياب هي أغنية “خسرنا بعض” التي قد قدمتها على طريقة فيديو كليب مع الفنان اللبناني زياد برجي وقد حققت نجاحاً كبيراً، كما أنها تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “يابا يابا” خلال الأيام المقبلة.