عمر ابن فاروق الفيشاوى: والدى لم يفقد النطق ويخضع لعملية بزل خلال ساعات

صرح عمر الابن الأصغر من أبناء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عن أخر التطورات في الحالة الصحية للفنان، حيث انه تعرض لوعكة صحية أدى بسببها إلى دخوله المستشفى، حيث قد لفت بأن والده يخضع في الوقت الحالي إلى إجراء عملية جراحية، وهي عملية بزل، وأن الأطباء المعالجين للفنان قد طمأنوه على حالة والده الصحية.

حيث قد قال عمر، بأن والده لم يفقد النطق، ولكن والده في اغلب الأوقات يتعرض لاعب شديد يأمره الطبيب في ذلك الوقت بأن لا يتحدث مع أحد ويفضل أن لا يتحدث مطلقا حتى لا يشعر بالتعب أكثر.

ومن جانب أخر فقد طلب عمر أبن فاروق الفيشاوي، من كل جماهيره الدعاء له، حتى يتمكن من الخروج من أزمته الصحية التي تعرض لها، وأشار بأن حالته الصحية تتحسن بشكل تدريجي.