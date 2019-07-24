بوسي شلبي تنعي يسرا في وفاة والدتها صباح اليوم

نعت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة يسرا، في وفاة والدتها في صباح اليوم من خلال نشرها للنعي عبر حسابها على الإنستجرام، كما أن الفنانة بوسي نشرت صورة قديمة ليسرا مع والدتها قائلة “وفاة والدة الفنانة يسرا والجنازة عصر اليوم من السيدة نفيسة البقاء لله”، وتوفت اليوم والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، حيث أنها مرت بأزمة صحية في الأشهر الماضية والجنازة شعت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر.

والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة واستدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وقد احتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى، وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية.