الأطباء يمنعون الزيارة عن الفيشاوي الذي فقد النطق تماما

شهدت الساعات الأخيرة تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير فاروق الفيشاوى، حيث تراجعت حالته الصحية بشدة، وتم نقله إلي المستشفي لتلقى العلاج اللازم وقد منعت عنه الزيارة، ويتواجد معه أفراد أسرته فقط، سمية الألفى وأحمد وعمر والفيشاوى، ويرفضون الكشف عن اسم المستشفى التي يتواجد فيها.

وعلى الرغم من أن الزيارات عن فاروق الفيشاوي ممنوعة إلا أن هناك مجموعة من الفنانين المقربين له حرصوا على زيارته في المستشفى، ولم يستطيعوا مقابلته لتواجده داخل غرفة العناية المركزة، وقد أعلنت مصادر من داخل المستشفي أن الفيشاوي فاقد النطق تماماً، وحالته الصحية تسوء منذ تعرضه للوعكة الصحية.

ويذكر أن الفنان فاروق الفيشاوى في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، حيث أعلن انه قد تفاجئ بطبيبه المعالج يخبره بمرضه، موضحا انه لا ينزعج من إصابته بالمرض.