ابتداء سامح حسين وسهر الصايغ في عرض المتفائل

كان كلاً من الفنانة سهر الصايغ والفنان سامح حسين، في الاستعداد لظهور أول عرض من مسرحيتهم الجديدة وهي مسرحية المتفائل، ويتم عرض هذه المسرحية على المسرح القومي، وذلك ابتداء من يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة.

وقامت أسرة المسرحية بالعمل في البروفات من خلال شهر، من أجل الاستعداد لعرض هذه المسرحية، ثم قامت بطرح الأفيش الدعائي من خلال أسابيع قليلة من أجل الترويج لها، حيث أن مسرحية المتفائل بطولة كلاً من سامح حسين وسهر الصايغ وسامي مغاروي وأشرف عبد الباقي بمشاركة من شباب المسرح القومي، وكان المسئول عن الموسيقي هشام جبر، وقائد الديكور حازم شبل، والمهتم بالملابس نعيمة عجمي، ومؤلف الأغاني طارق علي.