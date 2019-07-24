تعرض الفنان «فاروق الفيشاوي» لوعكة الصحية مجدداً وفقده النطق.. والأطباء تمنع عنه الزيارات

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار في الأيام الماضية، خبر حول الفنان فاروق الفيشاوي، حيث كانت حالته الصحية بدأت في التدهور، ولا سيما بعدما صرح مؤخراً عن إصابته بمرض السرطان أمام الجمهور في شهر أكتور العام الماضي أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، ومنذ ساعات خلال اليوم تراجعت حالته الصحية مرة أخرى، مما جعل أسرته يسرعون به إلى المستشفى حتى يتلقى العلاج، وكان بصحبته طليقته سمية الألفي وابنيه أحمد وعمر الفيشاوي، ورفضوا أن يكشفوا عن اسم المستشفى، ومنع أحد من الدخول للزيارة.

وأشار أحد المقربين إليه بأن دخل إلى العناية المركزة فور وصولها إلى المستشفى، ولم تصرح الأطباء بالزيارات له لأن حالته لم تسمح بذلك الأمر، وعلى الرغم من ذلك حرص المقربين منه والذين كانوا على اتصال دائم بالأسرة، أن يكونوا بجانبه، وصرح أحدهم أن الفنان فاروق الفيشاوي قد فقد القدرة على النطق ولا يرغب في التحدث مع أي شخص، وتزداد حالته الصحية سوءاً.

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وكان الفيشاوي يمتلك الجرأة التي جعلته يصرح للجميع إصابته بالمرض الخطير كما ذكرنا، وأعلن على المسرح حينئذ أن طبيبه هو الذي أخبره بذلك الأمر، فما كان منه إلا أن استقبله بكل شجاعة مؤكداً على تحمله وكأنه صداع قوي سيمر بعد فترة من الزمن.