استعداد كاظم الساهر لألبومه الغنائي الجديد

قام الفنان العراقي كاظم الساهر بالتحضير لألبوموه الغنائي الجديد، وذلك بعد أن حصل على فترة راحة بعد أخر أعماله وهي إحياء الحفلات الغنائية، فقام كاظم الساهر بعقد اجتماع مع موزعه الشهير ميشيل فاضل، من أجل العمل على توزيع بعض الأغاني، ومن المعروف أنه سيتم طرح ألبومه الجديد خلال نهاية هذا العام بعد أن تم تأجيله كثيراً.

قام المطرب العراقي بالتعرض لهجوم شديد من جمهوره، وذلك من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بالإعلان عن حفلتين سيقوم بتقديمهم في دولة قطر، فكثير قال له” ما في غيرك بيروح يغني في قطر”، وأشخاص آخرين قالوا ” ما توقعناها منك يا قيصر”.