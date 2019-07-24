حضور إيمي سلطان لجلسة تصوير على شاطئ إيطاليا

قامت الفنانة إيمي سلطان المعروفة” بالراقصة المهندسة” بخضوع لجلسة تصوير جديدة على أحد الشواطئ المتواجدة في إيطاليا، حيث أنها أيضاً قامت بالحصول على أجازة من أجل القيام بإحياء الحفلات لتقضي أيضاً أجازتها الصيفية هناك، فتعمل وفي النفس الوقت تتنزه.

حيث قامت بالحصول على كثير من التعليقات من خلال حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان هناك الكثير من الناس المعجبين بصورها الشخصية أثناء تصويرها وأدائها الحفلة، وهناك أيضاً من قاموا بالهجوم ضدها وذلك بسبب ملابسها المكشوفة للغاية، من المعروف أن إيمي سلطان باهرة في الرقص الشرقي، وقامت بإحياء كثير من الحفلات في نهاية مهرجان الجونة السينمائي في حضور كثير من الجماهير.