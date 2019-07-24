المطربة بوسي تقيم حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي

المطربة بوسي تستعد إحياء حفل غنائي يوم الجمعة القادمة في إحدى الشواطئ داخل الساحل الشمالي، ومن المؤكد أنها ستقوم بعدد من البروفات الموسيقية ولكي تكون أكثر استعداداً للحفل الذي تقدم فيه الكثير من المفاجآت لجمهورها، كما أن بوسي تقوم بغناء الكثير من أغانيها ومنها “آه يا دنيا، وآلو آلو، وأجازة، وتعالى، وعبده، وشيكولاته” والكثير من أغانيها.

وبالجدير بالذكر أن آخر أعمال بوسي ديو مع محمود الليثي التي يحمل اسم “آلوو” وهي من كلمات ملاك عادل ومن توزيع آوكا، ومن إخراج عماد قاسم، كما أن الفنان الليثي وبوسي سوف يقدمون من خلال هذا الحفل تقديم الكثير من الدويتوهات الغنائية سواء التي جمعتهما بالأفلام.