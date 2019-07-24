تنتهي الفنانة زينة من تصوير فيلم كل سنة وأنت طيب مع تامر حسني

النجمة زينة تصور مشاهدها الأخيرة في فيلم “كل سنة وأنت طيب” مع النجم تامر حسني حيث أنها يتبقى لها أسبوع فقط من تصوير الفيلم وسوف تودي العمل نهائياً، وفي الأيام الأخيرة تم تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم بشكل مكثف من أجل اللحاق بالعرض في موسم عيد الأضحى المقبل حسب الخطة التي وضعها القائمون على الفيلم.

والفنانة زينة تعود للعمل مع الفنان تامر حسني بعد غياب 11 عاماً كاملاً حيث كان آخر فيلم جمعهما “كابتن هيما” وذلك كان في عام 2008، وفيلم “السيد العاطفي” في عام 2005، وفيلم “حالة حب” عام 2004، وفيلم “كل سنة وأنت طيب” بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام.