إصدر نبيل شعيل ألبوم أفارق مع شركة روتانا

أصدرت شركة “روتانا ميني” الألبوم الجديد للفنان نبيل شعيل الذي يدعى أفارق، حيث أن ذلك الألبوم يتضمن ثلاثة أعمال غنائية له، حيث أنه ساعده على إصدار ذلك الألبوم عدد كبير من الشعراء من السعودية والوطن العربي بأكمله، من ضمن هؤلاء الشعراء، “الأمير بدر بن عبد المحسن” ساعده في أغنية أفارق.

كما ساعده في إصدار أغنية عزة النفس “الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز”، كما ساعده في أغنية نعم ممكن “أحمد الصانع”، كما أن تولى لحن هذه الأغاني كلاً من “عصام كمال” في أغنية أفارق، وفي أغنية عزة النفس “أدهم الباري”، وفي أغنية نعم ممكن الملحن “فايز السعيد”.